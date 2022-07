Le PS retrouve la voix du peuple !

De Jean Jaurès en 1892, pleinement aux côtés de la première grève politique des mineurs et des ouvriers verriers de Carmaux pour la réintégration du leader syndical de la CGT des mines, licencié parce qu' il venait d’être élu Maire de Carmaux, le premier Maire socialiste… à François Mitterrand 40 ans après la victoire du 10 Mai 1981, les socialistes retrouvent la voix du peuple espérant toujours le progrès humain dans la justice sociale et écologique.

Olivier Faure, premier secrétaire du PS accompagnée de Corinne Narassiguin et des autres membres avaient eu raison, au-lendemain de la présidentielle de rejoindre l’appel lancé par Jean-Luc Mélenchon pour une union des gauches alors que le résultat obtenu par Anne Hidalgo lors de cette élection a été catastrophique 1,75% pour celui qui fût le premier parti de France. Et ce malgré les réticences des éléphants du PS qui eux préféraient une alliance avec Macron et Borne, pour la simple et bonne raison qu’ils ont un problème avec la gauche du peuple!



“Le problème avec les éléphants c’est qu’ils vous conduisent tout droit au cimetière!”

Pendant très longtemps les socialistes ont surfé sur la vague libérale se rapprochant de la droite, des centristes et du Medef, uniquement pour le pouvoir et en tournant le dos au peuple qui souffre!



La Présidence de François Hollande 2012/2017, accompagnée de son Premier Ministre Manuel Valls “J’aime l’entreprise”, fût une catastrophe totale pour les travailleurs -travailleuses, pour les petites retraites et les bénéficiaires des allocations. Ici, aucune revalorisation afin de lutter contre la vie chère, le dégel du point d’indice donné aux fonctionnaires 1,72%, alors qu’ils pouvaient donner 10%? Ils avaient le pouvoir de changer la vie, ils ne l’ont pas fait pourquoi?



En s’adressant aux socialistes lors de son Conseil national, le 23 Juin 2022, Olivier Faure présente un premier constat plutôt positif de l’union avec la NUPES. Grâce à cette alliance ils obtiennent 26 sièges et un groupe, évitant ainsi une défaite en allant seule dans la bataille des législatives pour celui qui fut le premier parti de France.



Formidable d’entendre Olivier Faure, revenir dans ses discours sur l’anticapitalisme, osant même d'attaquer le Président Macron sur la Flat Tax, d'envisager de prendre l’argent là où il se trouve: dans la poche des grands patrons du CAC-40, de remettre l’impôts sur la fortune, de faire payer la dette de La France par les multinationales. C’est en honorant son glorieux passé que l’on s’engage avec détermination dans son avenir.



Le pari est donc maintenant de suffisamment peser pour freiner les politiques libérales du passé, en agissant sur une économie de la demande.

Nos députés de La Réunion en particulier et les territoires ultramarins en général, doivent faire de nos régions des modèles avant-gardistes de gestion solidaire et écologique pour résoudre ou atténuer l’accumulation convergente de crises connues mais non résolues



A La Réunion, c’est en retrouvant la voix du peuple avec toutes les forces de gauche à ses côtés que Philippe Naillet Premier Secrétaire du PS gagne l’élection dans la première circonscription sur le programme de l’Union Populaire et ses 640 mesures, et sans aucun report de voix des autres candidates ou candidats. Nous espérons que le PS local à compris que plus rien ne peut être comme avant, son ancrage populaire fait que maintenant, c’est à gauche toute avec le peuple pour lutter contre les inégalités et la précarité, par opposition à Macron qui à (l’extrême) droite toute en brisant la digue morale du front républicain.



Si la maison socialiste a perdu de nombreuses batailles,le socialisme n’est pas vaincu, il peut se ressourcer sur les différents fertiles terreaux populaires, et comme la gauche n’est pas irréconciliable, elle grandira d'être une gauche, sans complexe, volontaire, sociale et écologique.



La situation atypique de notre île, avec les obstacles d’une ampleur et d’une complexité tels que la responsabilité de nos députés est donc engagée pour construire rapidement un projet sociale , démocratique et écologique réunionnais qui soit consensuel…en organisant des assemblées populaires traduisant les besoins les plus urgents sur le pouvoir d’achat par la généralisation de l’indexation des salaires et l’extension du blocage des prix et du bouclier prix à tous les produits de premières nécessité, les logements sociaux compris, l’augmentation des retraites, l’avenir de l’agriculture, de canne et les questions de la circulation, des transports, de l’autosuffisance alimentaire et énergétique décarbonée….



Vu la lutte contre le déficit commercial, (95%), que nous devons entreprendre, il n’y a pas d’autre sortie de crise que par le rayonnement culturel régional de la créolité réunionnaise, c’est -à -dire la coopération multilatérale dans le bassin indiaocéanique.



Vu les inégalités, reprendre le rattrapage de l’égalité républicaine.

Les chantiers (sentiés) sont nombreux et divers.



Nos représentants à l’assemblée devront aussi assumer des situations paradoxales ou des grands écarts entre l’opposition ou la négociation serrée sur les budgets de toutes les collectivités.



“Oté réyoné rouv’ zot zié la fèt lè fini,nou sa rent dann’zone tirbilens arêt gaspiyaz larsen lopèp prépar azot bato i sa tremblai.”