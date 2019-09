La grande Une Le PLR et le PCR se rejoignent autour de la candidature de Philippe Robert Philippe Robert part en campagne avec des ténors de la politique péi à ses côtés. En vue d'une union totale à gauche, seule la stratégie de la France insoumise pourrait contrecarrer cette option.

C'est en présence d'Elie Hoarau et... d'Huguette Bello que Philippe Robert vient d'officialiser ce mercredi sa candidature aux élections municipales de 2020. Cette conférence de presse commune à La Possession entérine la réconciliation du PCR et du PLR, dont les relations ont commencé à se réchauffer il y a quelques mois. Des soutiens de taille pour le conseiller municipal d'opposition, auxquels s'ajoute celui de "Forces Démocratiques de Gauche-Rézistans", représenté par Jean-Paul Panechou.



"C'est dans l'union que nous pourrons proposer un autre modèle de société où l'humain et le bien-être de tous primeront sur l'individualisme et l'enrichissement effectué au profit d'une minorité", s'exprime l'ancien premier adjoint de Roland Robert, avant d'afficher sa fierté d'être le "fils de" l'ancien maire resté 43 ans à la tête de la ville. Dans son programme visant à faire battre la maire sortante, trois axes : l"'humain, le territoire, et le service public". "Les impôts et les taxes seront totalement gelés pendant toute la durée du mandat" , promet-il au passage, sous les applaudissements d'une soixantaine de militants.



Saluant un programme érigeant "la culture et le social en tête" des préoccupations, la cheffe de file du PLR confirme le rapprochement avec le PCR. "Nous serons là, avec notre ami Elie, pour dynamiser cette campagne, pour que La Possession retrouve ses marques", lance Huguette Bello. La députée de la circonscription comprenant la ville de La Possession n'hésite pas à tacler la première magistrate, lui reprochant de s'être appropriée les réalisations de son prédécesseur et de n'avoir pas tenu ses engagements.



Questionnée sur le passé compliqué avec le PCR (un conflit ouvert s'était cristallisé lors des législatives 2012 lorsque la direction du PCR avait demandé à Huguette Bello de changer de circonscription), l'élue confirme faire table rase. Notons d'ailleurs que lors des régionales de 2015, Philippe Robert avait refusé d'appeler à voter Huguette Bello au second tour. Mais plus de rancune, donc, quatre ans plus tard. "J'ai une capacité de résilience extraordinaire. C'est dérisoire de se disputer tout le temps. C’est l’intérêt général qui doit l’emporter", regarde-t-elle vers l'avenir.



De futures candidatures communes ?



De son côté, Elie Hoarau, président du PCR, rappelle les convictions qu'il partage avec le candidat. "Je le soutiens sans réserve. Il faut que La Possession se relève et fasse honneur à Philippe Robert, fils de Roland Robert", réagit-il.



"C'est un espoir donné pour mars 2020. La gauche doit être réunie dans toutes les communes sans distinction", appelle pour sa part Jean-Paul Panechou. "On se réjouit de voir la gauche réunie sur La Possession", se prononce peut-être un peu rapidement le représentant de " Forces Démocratiques de Gauche-Rézistans".



Reste en effet à savoir ce que décidera Erick Fontaine, autre opposant du conseil municipal qui était, en 2014, colistier de Roland Robert, tout comme...Philippe Robert. Mais tous les deux critiquent la gestion municipale de façon séparée depuis des années.



Ce dernier, justement, évoque cet épineux dossier d'un soutien de la France insoumise à sa candidature. "Il y a des discussions avec Jean-Hugues Ratenon. L'investiture officielle n'a pas encore été donnée il me semble", croit-il savoir, avant de préciser :"On verra comment ça va évoluer. La France insoumise a toute sa place à nos côtés", préfère-t-il ne pas fermer la porte.



Quoiqu'il en soit, ce rapprochement à La Possession augure sans doute de candidatures communes PLR/PCR dans d’autres villes et vient une nouvelle fois rappeler que rien n'est impossible en politique. Marine Abat Lu 1333 fois