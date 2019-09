Politique Le PLR critique la dépense pour une fête exceptionnelle en période pré-électorale à St-Paul Le PLR, dans un communiqué ci-dessous, dénonce les actions non respectueuses de la loi du maire de Saint-Paul, également président du TCO et secrétaire au bureau de l'IRT. "Joseph Sinimalé organise en effet un événement exceptionnel en période pré-électorale, afin de mettre en avant sa commune. Or des moyens considérables ont été mis en place pour cette soirée d'exception, subventionnés par la Région, l'IRT, l'Etat ainsi que le TCO", critique le PLR.

"Le Code électoral empêche tout candidat de tirer profit de ses fonctions en utilisant les moyens de la collectivité pour son avantage personnel en vue des élections. A ce titre, en période pré-électorale (depuis le 1er septembre 2019), l’article L.52-1 du code électoral interdit l’organisation de nouvelles manifestations à caractère exceptionnel destinées à influencer les électeurs.



En jouant de ses multiples fonctions, le maire de Saint-Paul, Président du TCO, secrétaire au bureau de l’IRT, qui était candidat aux régionales sur la liste majoritaire, organise du 27 au 29 septembre 2019 un événement exceptionnel pour valoriser la ville de Saint-Paul.



Dans un rapport soumis au vote des élus du TCO, la dite manifestation consiste "essentiellement en un spectacle de création de lumières, de mapping et de danse en vue de valoriser la plage et le débarcadère de Saint-Paul, dans la même veine que la manifestation PORT LOUIS BY NIGHT" organisée à Maurice à Port-Louis en 2018.



Des moyens considérables sont mis en place pour cette nouvelle opération dont le budget atteint plus de 618 500 €.

L’IRT finance 74 000 € du budget, la Région Réunion 290 000 €, l’Etat 30 000 € et le TCO à hauteur de 9 500 €. La Ville de Saint-Paul apparaît en contribution en nature dans le budget par la mise à disposition de matériels et la participation de nombreux services de la ville (économie, culture, développement durable, événementiel et services techniques et logistiques).



En faisant appel également à des entreprises privées pour financer une partie de cette opération d’envergure (215 000 €) le candidat déclaré aux élections municipales de Saint-Paul (déclaration faite lors d’un entretien sur une radio locale) ne lésine pas sur les moyens.



En contribuant directement et indirectement au financement de cette manifestation inédite via ses différentes casquettes, le maire de Saint-Paul contrevient directement aux dispositions de la loi en période pré-électorale pour offrir une manifestation gratuite aux électeurs Saint-Paulois.



Les moyens exceptionnels de communication mis en place (clips, publicités, communication médias) relayés par les réseaux sociaux et les sites des collectivités ont pour vocation de donner une autre image de son mandat ternie par de nombreuses affaires, la flambée des impôts et les promesses non tenues." Zinfos 974 Lu 338 fois





