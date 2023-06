Communiqué Le PLR appelle à soutenir et participer à la marche “Stop Wuambushu”

Ce samedi 10 juin, le collectif Stop Wuambushu organise une manifestation à Saint-Denis. Le PLR appelle à rejoindre et soutenir cette mobilisation. Retrouvez ci-dessous le communiqué de presse publié par le PLR le 21 avril lors du lancement de cette opération. Par N.P - Publié le Vendredi 9 Juin 2023 à 09:21





Présentée comme une opération qui entend éradiquer la délinquance, cette manœuvre risque de se transformer en vaste opération de répression et d'expulsion de population déjà en situation de grande détresse et conduire inévitablement à la déstabilisation de Mayotte et des Comores.



Alors que la population réclame un renforcement des services publics, la garantie de l’accès à l’eau, la construction de logements, le renforcement de moyens locaux pour lutter contre la délinquance, le gouvernement répond par l’envoi de plus de 500 forces de l’ordre (dont l’unité CRS 8 spécialisée dans les opérations urbaines de maintien de l’ordre) pour expulser des populations déjà en situation de grande détresse.



La population attendait effectivement une intervention de l’Etat, mais à rebours de celle organisée actuellement. Au travers de cette opération c’est finalement la double peine pour ces territoires qui connaissent déjà une situation de grande misère et précarité.



Face à l'imminence de son déclenchement, de nombreuses voix s’élèvent :



L’UNICEF exprime sa vive opposition 1 face à cette opération qui risque de bafouer les droits des enfants étrangers. Les personnels de santé 2 à Mayotte appellent le gouvernement à renoncer à cette opération dans une tribune co-signée par plus de 170 professionnels. Le président de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, Jean-Marie Burguburu craint “une aggravation des fractures et des tensions sociales dans un contexte déjà très fragilisé” 3 . Et la Défenseure des droits, Claire Hédon, a exprimé son inquiétude et sa pleine mobilisation pour surveiller le déroulement de cette opération 4 .



Le PLR exprime ses vives inquiétudes face aux risques d'atteinte aux libertés fondamentales. Nous exprimons notre totale solidarité à l’égard de nos frères et sœurs comorien.ne.s et mahorais.es. Nous dénonçons la politique migratoire française et son escalade répressive. Fidèles à notre engagement en faveur de la solidarité internationale et ardents défenseurs de la coopération régionale, nous considérons que la perspective d’apaisement des tensions sur ces territoires ne peut passer que par une politique ambitieuse de co-développement à Mayotte et aux Comores.



A l’image de l’hommage réservé par Barack Obama à Nelson Mandela lors de ses funérailles en célébrant la beauté de la philosophie Ubuntu, nous nous retrouvons derrière cette pensée de Stanlake Samkange, intellectuel zimbabwéen : “Muntu signifie homme en bantou. La pensée ubuntu définit l’attention que porte un être humain à un autre, la gentillesse, la courtoisie, la considération et la bienveillance dans les relations entre les gens, un code de comportement, une attitude vis-à-vis des autres et de l’âme.















1 https://la1ere.francetvinfo.fr/mayotte/l-unicef-se-positionne-contre-l-operation-wambushu-pour-proteger-les-enfants-etrangers-1383842.html



2 https://lejournaldemayotte.yt/2023/04/06/wuambushu-170-soignants-signent-une-tribune-decrivant-leurs-plus-vives-inquietudes/



3 https://www.cncdh.fr/actualite/projet-doperation-dexpulsions-massives-mayotte-lettre-au-ministre-de-linterieur



4 https://la1ere.francetvinfo.fr/operation-wuambushu-a-mayotte-le-ministre-delegue-aux-outre-mer-jeanfrancois-carenco-justifie-l-operation-1386974.html



La philosophie qui est enseignée est occidentale, affichant le visage d’une tradition autoritaire qui exclut l’humanité de tout ce qui n’est pas rationnel ni européen dont certaines modalités d’être homme.” Cette citation devrait nous éclairer à bien des égards dans notre devoir d’humanité.



