Le PLR appelle à manifester jeudi 19 contre "le président des riches"

Le mouvement Pour La Réunion appelle les Réunionnais à manifester avec les syndicats, le jeudi 19 avril 2018 à Saint- Denis, contre les attaques répétées du service public et du progrès social.



Le passage en force des réformes conduit à affaiblir les services publics. La justice, l’éducation, l’université, l’hôpital, les transports,… sont de plus en plus menacés.



Il est aussi nécessaire de faire entendre la colère sociale face à la suppression des emplois d’avenir et des contrats aidés.



Le président des riches demande plus d’effort aux retraités par la hausse de la Contribution Sociale Généralisée (CSG), alors que dans le même temps il supprime une partie de l’Impôts Sur la Fortune (ISF).