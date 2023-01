A la Une . Le PGHM met en garde sur la randonnée du Bras de la Plaine depuis le Dassy

Très connue et appréciée dans le sud de l’île, la randonnée connue sous le nom des "gorges du Bras de la Plaine depuis le Dassy" n’est pourtant pas sans risque. Un risque qui va s’accentuer avec l’arrivée de la saison des pluies. Après avoir dû réaliser plusieurs interventions sur le site l’année dernière, le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) lance un message de vigilance sur ses réseaux sociaux auprès des randonneurs qui envisagent de le parcourir prochainement. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 3 Janvier 2023 à 06:31

Le communiqué :



Le PGHM de La Réunion a été sollicité à de nombreuses reprises en 2022 sur la randonnée répertoriée sur le site « RandoPitons.re » sous le dénominatif suivant : « Les gorges du Bras de la Plaine depuis le Dassy ».



Cette sortie, dont le descriptif vante la beauté et le parcours aquatique ludique, a changé ces derniers temps. Le chemin se perd dans le cours d’eau et les dalles basaltiques entre l’Îlet Cannelle et l’Îlet Tata.



C’est, pour le service du secours en montagne, 08 interventions pour trente personnes secourues, dont de jeunes enfants, et trois guidages à distance. Sans gravité, ces secours pourraient néanmoins être évités, les personnes secourues ayant pour la quasi-totalité juste perdu leur chemin ou bloqué par la rivière, puissante dans certaines « étroitures ».



Il nous apparaît opportun et important de rappeler quelques précautions à prendre, pour cette randonnée et pour rappel, la saison des pluies approchant, sur toutes les randonnées ayant un caractère aquatique plus ou moins affirmé.



• Pour la randonnée en question :



- Consulter le site internet RandoPitons.re et notamment les commentaires faisant état de la difficulté de trouver son chemin ou traverser la rivière en certains points. N’hésitez pas, au moindre doute, à faire demi-tour et rentrer vers le point de départ avant d’être fatigué.



• Pour toutes les randonnées aquatiques :



- Consulter la météo la veille et le jour du départ. Méfiez-vous de l’effet très localisé des pluies pouvant provoquer de brusques montées des eaux loin des précipitations.

- Le site Vigicrues Réunion offre un aperçu des risques, essentiellement sur la région nord (de la ravine Saint-Gilles à l’Ouest à la rivière des Marsouins à l’Est) et sud (ravine blanche, rivière des remparts et Langevin).

- Faites demi-tour ou ne vous engagez pas au moindre doute.

- Informez vos proches de votre sortie et les heures de départ et de retour envisagées.

- Enregistrez les numéros utiles du secours en montagne sur l’île : 112 accessible via tous les réseaux ou le 0262 930 930.

- Sachez utiliser votre smartphone notamment les applications de géolocalisation (Boussole, map…).

- Surveillez le cours d’eau et la propreté de l’eau dont la détérioration peut être le signe d’une montée des eaux imminente.



