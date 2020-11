Communiqué Le PGHM et EDF à La Réunion: Partenaires pour la gestion des évacuations d'urgence en sites isolés

Les ouvrages de production hydraulique d’électricité gérés par EDF à la Réunion revêtent des caractéristiques très particulières avec des milieux et des moyens difficiles d’accès qui imposent d’élaborer des procédés d’évacuation du personnel en cas de besoin. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 3 Novembre 2020 à 15:08 | Lu 153 fois

La difficulté des interventions sur ces sites exceptionnels amène ainsi EDF à solliciter l’expertise du PGHM (Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne).



Le PGHM, une expertise des interventions en milieux difficiles d'accès garantissant la sécurité des personnels d'EDF.



Les ouvrages tel que les usines souterraines comme à Takamaka, par exemple, les barrages et prises d’eau au creux des montagnes, les galeries d’accès très longues, les ascenseurs, les téléphériques sont autant de milieux difficiles d’accès.



Les techniciens d’EDF travaillant sur ces aménagements empruntent quotidiennement ou de manière plus ponctuelle ces ouvrages spécifiques. En cas d'accident ou incident sur ces aménagements, le règlement d'exploitation des sites prévoit la mise en place d’un dispositif d’évacuation des techniciens.



Le PGHM de La Réunion détient les compétences nécessaires pour réaliser ces manœuvres de secours.



Aucun autre moyen d'extraction n'est possible en cas de météorologie défavorable. Afin d’assurer en toutes circonstances la sécurité des salariés d’EDF et la continuité de la production électrique, le peloton a effectué une reconnaissance préalable des sites afin de définir des manœuvres de secours et d'évacuation spécifiques à chaque configuration d’espace et de lieu.



C’est ainsi que dans le cadre des préventions des risques au travail, une convention a été signée entre les deux parties prenantes, afin de préciser les conditions de collaboration, d’effectuer une visite et définir un dispositif d'évacuation des personnels d'EDF et de leurs prestataires dans le cas d'un accident qui surviendrait sur les installations de Takamaka 1 et 2, ainsi que sur le barrage de la rivière de l’Est.



Des exercices d’évacuation annuels



Deux fois par an, des exercices d’évacuation du téléphérique de Bébour ont lieu pour maintenir les équipes du PGHM opérationnelles pour ce type d’interventions périlleuses.



Cette année, le site de Takamaka accueillait un événement exceptionnel : l’exercice d’évacuation de l’ascenseur, un puits de 300m de profondeur. Une première depuis la construction du barrage.



Prochainement un exercice aura lieu pour l’évacuation de la prise d’eau des Orgues qui se trouve également dans une vallée difficile d’accès.



Ces entrainements sont essentiels quant à la faisabilité des évacuations et permettent de renforcer la capacité de travail en collaboration avec les équipes d’EDF et du PGHM.





Publicité Publicité