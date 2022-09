Société Le PGHM en mission de dépollution d'un camp de braconnier

Jeudi 22 septembre, les hommes du peloton de gendarmerie de haute montage de La Réunion ont récupéré environ 40 kg de divers déchets dans un camp de braconnier. Par NP - Publié le Samedi 24 Septembre 2022 à 10:55





L’objectif était également la surveillance des rivières de bras des lianes et Grand bras "afin de trouver de nouveaux camps et éventuellement localiser et contrôler des 'braconniers '" , indique la gendarmerie de La Réunion.



Deux équipes composées d'hommes du PGHM, du Parc National et de l'Office départemental de la pêche étaient dédiées à la surveillance et au contrôle. "La surveillance aérienne n'a pas permis la découverte de nouveaux camps".