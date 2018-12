A la Une . Le PGHM de La Réunion endeuillé L'adjudant François Vincent est décédé accidentellement dans les Alpes suisses. Il avait été affecté au PGHM de La Réunion il y a deux ans. Par le biais de sa page Facebook, la Gendarmerie de La Réunion lui rend hommage.





Adepte de base jump, l'homme de 44 ans s'est écrasé mercredi après-midi à Stechelberg dans la commune de Lauterbrunnen en Suisse. L'homme s'est élancé du point de départ "High Ultimate". Il s'est rapidement retrouvé en difficulté et a chuté dans un terrain accidenté. Immédiatement dépêchés sur les lieux, une équipe d'Air Glaciers ainsi que des membres du secours alpin suisse n'ont pu que constater le décès du base jumper, relate la presse suisse.



Ancien secouriste du PGHM de Chamonix, guide de haute montagne, moniteur de ski et ancien instructeur au Centre National de ski et d’Alpinisme de la Gendarmerie nationale, il avait été affecté au secours en montagne sur notre île il y a maintenant presque deux ans.



"La spécialité montagne de la Gendarmerie perd un homme d’expérience, passionné, aux hautes qualités techniques et humaines", rend hommage la Gendarmerie de La Réunion.

Une cagnotte permettant d’affronter cette difficile épreuve pour sa famille et ses proches a été mise en place par ses camarades.



