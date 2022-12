Communiqué Le PEPS fait son congrès

Le parti politique de Jean-Marie Virapoullé a rassemblé les membres du PEPS (Parti Ensemb' Plus Solidaires) dimanche. Voici le communiqué de l'élu et président du parti : Par NP - Publié le Mercredi 21 Décembre 2022 à 14:46

Le PEPS déjà 700 adhérents



Le congrès du PEPS (Parti Ensemb’ Plus Solidaires) que je préside s’est déroulé ce samedi 17 décembre à mon domicile devant plus de 200 personnes. Ce jeune parti, lancé officiellement en juillet 2022, a pour Président d’honneur Jean Paul Virapoullé présent lors de ce temps fort du mouvement. Le PEPS est composé notamment de Marie-Lise Chane-To conseillère Régionale, de Viviane Ben Hamida conseillère Départementale et de nombreux élus de l’opposition de Saint-André.



L’objectif du PEPS est triple :

- Nous rassembler pour les prochaines échéances électorales, en particulier pour les municipales de 2026,

- Faire du parti une force de propositions et d’actions,

- Contribuer à repérer une relève politique.



Sans tambours ni trompettes, avec le bouche à oreille, la dynamique du parti est lancée et nous comptons aujourd’hui 700 adhérents.



Ce congrès fut un moment de dialogue et d’échanges autour de nombreux ateliers de travail. Nous avons ainsi pu recueillir les attentes et propositions de nos adhérents pour Saint-André et pour la Réunion. Cette contribution de nos adhérents nous permettra de structurer un projet adapté aux besoins de la population. Le congrès s’est achevé par un moment de convivialité. Pour l’année 2023, le PEPS s’est fixé comme objectif d’atteindre le cadre des 1 000 adhérents. Nou tienbo, nou larg pas !



Jean-Marie Virapoullé

Président du PEPS