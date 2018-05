National Le PDG d'Air France a annoncé sa démission Suite aux nombreuses grèves, les salariés ont pu voter au sujet de l'accord sur les salaires proposés par la direction de la compagnie française. Avec une majorité de 'non', comme il l'avait annoncé, Jean-Marc Janaillac a annoncé sa démission.

La crise au sein d'Air France aura eu raison de son PDG, Jean-Marc Janaillac. Il s'était engagé à prendre une décision le concernant suite à l'annonce des résultats du référendum. Il a donc annoncé lors d'une conférence de presse qui en a suivi "Au-delà des attentes salariales, ce vote est le résultat d'un malaise. En cohérence avec l'engagement que j'ai pris, j'assume les conséquences de ce vote et je remettrai dans les prochains jours ma démission. J'espère désormais qu'Air France saura se donner les moyens de son rebond."



Les salariés ont voté non à 55,4% à l'accord salarial proposé pour les quatre prochaines années. En effet, "la direction d'Air France avait proposé 2 % d'augmentation de salaire pour tous en 2018 puis 5 % au cours des trois années suivantes", comme le souligne Le Figaro.



Une proposition qui avait suscité une grève au sein des employés. Suite à ce blocage qui dure depuis plus de quinze jours, le PDG d'Air France avait décidé de donner la parole aux salariés. Jean-Marc Janaillac a proposé ce référendum pour mettre fin à la grève.



Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire et la ministre des Transports Elisabeth Borne appellent désormais à la responsabilité de chacun. Le gouvernement déclare qu'il appartiendra au conseil d'administration de définir les conditions de sortie de la crise actuelle. Charline Bakowski Lu 433 fois





Dans la même rubrique : < > Laurent Wauquiez veut rendre la castration chimique obligatoire pour les violeurs 1er mai: La manifestation a dégénéré à Rennes