Le PCR veut mobiliser les Réunionnais pour l’Afrique du Sud dévastée par les pluies

Le communiqué:



Le Parti Communiste Réunionnais est attristé par les informations venant d’Afrique du Sud, où des pluies diluviennes ont dévasté des régions entières. La violence des inondations a entraîné des glissements de terrains et provoqué la mort de 500 personnes. Les dégâts matériels sont très importants.



Le Parti Communiste Réunionnais demande aux parlementaires réunionnais et responsables de collectivités, chacun dans leurs compétences respectives, d’agir en solidarité envers le peuple sud-africain durement éprouvé.



Vingt ans après la tenue du Sommet de la Terre, qui a eu lieu en Afrique du Sud en 2002, cette triste réalité rappelle qu’aucun pays n’est épargné par les conséquences du changement climatique.



Le Parti communiste Réunionnais adresse au Parti communiste sud-africain ses sincères condoléances et ses encouragements devant l’immensité de la tâche.