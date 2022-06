Communiqué Le PCR soutient l’Intersyndicale de l’agriculture

Le Parti communiste réunionnais annonce soutenir les planteurs dans leur combat et demande au gouvernement d’agir dans ce sens. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 15 Juin 2022 à 06:37

Le communiqué :



Le Parti communiste réunionnais apporte son soutien à la lutte de l'Intersyndicale de l'agriculture de La Réunion.



Le PCR appelle le gouvernement à agir le plus rapidement possible afin que les productions végétales bénéficient des aides du Plan de résilience, au même titre que les éleveurs ainsi que d'autres professions.



Le PCR soutient le combat des planteurs pour obtenir une juste rémunération de leur travail. Dans l'immédiat, le prix de la canne à sucre payé par Tereos aux planteurs doit être augmenté substantiellement. Les planteurs doivent également bénéficier d'une hausse du prix de la bagasse, source d'énergie réunionnaise qui contribue à réduire les importations de matière première à La Réunion.



Le PCR réaffirme la nécessité de la plus grande transparence des revenus tirés de la canne à sucre par les industriels Tereos et Albioma ainsi que les rhumiers. Le PCR rappelle qu'au sujet des revenus des planteurs, tout est transparent.



Le PCR rappelle que la canne à sucre est à l'origine de plus de 150 produits industrialisés, et renouvelle sa proposition de l'étude de toutes ces valorisations afin de déterminer ce qu'il sera possible de faire à La Réunion, ce qui permettra d'améliorer le revenu des planteurs.



