Communiqué Le PCR souhaite la réalisation d’une Conférence Territoriale élargie aux forces vives du pays

Communiqué du PCR : Par NP - Publié le Lundi 8 Mai 2023 à 16:38





Le CC du PCR porte l’exigence principale sur la réalisation d’une Conférence Territoriale élargie aux forces vives de notre pays. Les membres estiment que la communication et l'éveil sur ce sujet est d'une grande importance pour notre pays.



Cette Conférence aurait pour but de construire un projet consensuel de développement économique, social et environnemental, pour notre pays. Le projet construit avec la participation, la plus large, des citoyens de La Réunion pourra être soumis au gouvernement afin d’en faire une loi d’orientation pour le développement de La Réunion. Le statu quo est en défaveur de notre pays et nous plonge chaque jour un peu plus vers la détérioration des conditions de vie des habitants de l'île.



En ce qui concerne l’actualité : Le comité central a acté la mise en place d’un comité interne de réflexion afin d’élaborer une contribution aux États Généraux de la Mobilité, lancés par la Région Réunion, avec le concours du CNDP

Concernant le projet gouvernemental de « décasage » et d’expulsion de dizaine de milliers de personnes du territoire Mahorais, le Parti Communiste Réunionnais réaffirme sa position : « Les Mahorais ont le droit de vivre à Mayotte, en Paix, en Sécurité et dans des conditions dignes. Le gouvernement en est le responsable et le garant. Cependant, nous estimons que la solution choisie par le ministre de l’intérieur, d’utiliser de manière unilatérale, la force et la violence n’est pas la bonne. Cette méthode ne règlera pas les problèmes à long terme et va à l’encontre des revendications initiales. Nous prônons plus que jamais le dialogue et la concertation la plus large possible"

Enfin, les membres du comité central ont émis, d’une manière unanime, le besoin de s’exprimer publiquement sur les préoccupations des Réunionnais, tels que le coût de la vie, le pouvoir d’achat, la mobilité, le climat, ….



Pour répondre à cette demande, il a été acté de travailler sur ces sujets au sein des sections et d’en faire le compte rendu, publiquement, lors d’une Assemblée Générale Extraordinaire du PCR, le dimanche 25 juin prochain.