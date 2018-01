Politique Le PCR solidaire des sinistrés de Berguitta Le PCR tenait hier son premier Comité Central de l'année, au Port. Berguitta était au centre des débats, le PCR se dit préoccupé par le changement climatique et ses conséquences, demande le classement en catastrophe naturelle, et affirme son soutien aux victimes de Berguitta. Ci-dessous, le communiqué du PCR.

Le Comité Central du PCR solidaire

des victimes de Berguitta



Ce jour, samedi 27 janvier, le Parti Communiste Réunionnais a tenu sa première session du Comité Central 2018.



Au cours des débats, les participants ont pris connaissance de certaines situations dramatiques causées par le passage de Berguitta et qui ne sont toujours pas encore résolues. Le PCR rappelle l'importance qu'il accorde aux questions climatiques ainsi que l'urgente nécessité pour les pouvoirs publics de mieux sécuriser la population réunionnaise. Il est impératif d'élaborer un plan d'aménagement pour l'adaptation aux aléas et aux risques climatiques qui risquent d'être plus nombreux et plus violents. Une note a été remise à la Préfecture mardi dernier.



Le Comité Central exprime son soutien aux victimes, en particulier les habitants, planteurs et éleveurs très éprouvés de Cilaos, du Tampon, de Saint Pierre, de Saint Joseph et de Saint Leu. Il souhaite que l'état de catastrophe naturelle soit déclaré pour indemniser les victimes et aider les collectivités à refaire les infrastructures qui ont été détériorées. Le PCR prie de trouver ici l'expression de son entière solidarité à toutes les victimes.

