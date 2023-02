Le PCR se félicite de la bonne mobilisation

Le Parti communiste Réunionnais félicite les manifestants qui se sont déplacés en nombre à St Denis et St Pierre. C’est le résultat du travail des syndicats ainsi que la mobilisation d’une population très inquiète pour son avenir. La présence massive des jeunes signe cette prise de conscience.



Le gouvernement doit retirer son projet de réforme qui, en l’espèce, repose sur une volonté de détruire le modèle social existant au lieu de préparer un avenir meilleur pour les nouvelles générations.



A La Réunion où près de la moitié de la population active est au chômage, l’immédiat est de combattre le projet gouvernemental, tout en préparant une réponse alternative pour toutes et tous.



Pour le PCR, l’avenir passe par l’élaboration d’un projet Réunionnais fait par les Réunionnais qui prend en compte toutes les étapes de la vie. La forte mobilisation de ce jour est la preuve que la population est sensible quand son avenir est en discussion.