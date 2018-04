Le PCR salue la mobilisation des syndicats pour une autre politique sociale

"Le Parti communiste réunionnais salue la mobilisation intersyndicale qui a eu lieu ce 19 avril à La Réunion. Le PCR considère que la politique menée sur les plans des services publics et du Code du Travail sont des éléments d'aggravation de la situation de la population.



En effet, plus de 40 % des Réunionnais vivent sous le seuil de pauvreté. Ils sont les principales victimes d'un système qui n'arrive pas à régler les problèmes et produit des inégalités. Les services publics sont un rempart contre ces inégalités, les affaiblir c'est fragiliser encore plus les plus démunis.



Les changements introduits dans le Code du Travail pour faciliter les licenciements et affaiblir les syndicats, ainsi que la diminution des droits des chômeurs sont tout aussi inquiétants dans un pays où le taux de chômage est trois fois plus important qu'en France.



Le PCR appelle à soutenir la lutte des travailleurs en activité ou frappés par le chômage avec leurs syndicats."