Le PCR rend hommage à Laurent Vergès, trente ans après sa disparition

Le 12 octobre 1988 disparaissait brutalement Laurent Vergès. 30 ans après sa disparition, un hommage lui a été rendu ce vendredi après-midi au Port.



Les anciens et actuels dirigeants du Parti communiste réunionnais, entourés de militants, étaient présents devant la tombe de Laurent Vergès au cimetière Paysager.



"Aujourd’hui ça fait trente ans que Laurent Vergès est mort dans les circonstances tragiques que l’on connaît", a rappelé Maurice Gironcel. A l’époque plus jeune député de France, il avait succombé à un accident survenu sur la route du littoral.



Au cours de la cérémonie, le secrétaire général du PCR a rappelé la célèbre phrase prononcée par le député à l’Assemblée nationale : "nou lé pas plus, nou lé pas moins, respect a nou", et qui est reprise maintenant "par tout le monde et même par des non communistes", s'en réjouit le maire de Sainte-Suzanne. "Une phrase qui signifiait qu’il ne s’agissait pas pour nous, Réunionnais, d’être des citoyens de seconde zone". Outre sa fonction de député, les personnes présentes ont également salué son action au sein de l’Union générale des travailleurs réunionnais en France.



Egalement présent, Elie Hoarau a rappelé que Laurent Vergès disait : "On mène nos combats pour défendre nos idées de progrès et pour la reconnaissance du peuple réunionnais". Une minute de silence a été respectée en sa mémoire.