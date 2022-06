Le PCR réitère son soutien à David Gauvrin

Lors de sa réunion de ce jour, le Secrétariat du PCR réaffirme à David Gauvin son soutien total comme représentant du Parti communiste Réunionnais dans la 5e circonscription.



La candidature de David Gauvin est très appréciée. La campagne est soutenue et animée par des camarades dans les 7 communes qui constituent la grande circonscription de l’Est. Son programme rassemble de plus en plus de personnes de la société civile.



A une semaine et demie du scrutin, le Secrétariat du PCR demande de rester concentré sur l’essentiel. Il demande aux électrices et électeurs de la circonscription de voter massivement, le 12 juin, avec le bulletin de David Gauvin et Alexandrine Araye.



Fait au Port, ce mercredi 1er juin 2022 Bureau de presse du PCR