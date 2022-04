Le PCR estime que "le risque de l’arrivée au pouvoir de l’extrême-droite est grave"

Le communiqué du Comité central du Parti communiste réunionnais :



A La Réunion, au premier tour de l’élection présidentielle, le vainqueur a été l’abstention : près de 47 %. C’est 20 points de plus qu’en France. L’élection présidentielle est le scrutin le plus important. Pourtant, près d’un électeur sur deux n’a pas voté à La Réunion. Ce score interpelle et il est utile d’en connaître les raisons.



Au soir du premier tour, les deux candidats qualifiés pour le second tour sont les mêmes qu’en 2017 : Emmanuel Macron et Marine Le Pen. En 2017, Emmanuel Macron avait bénéficié d’un large front républicain pour l’emporter au second tour avec 66 % de suffrages. Cependant une fois élu, il avait gouverné seul. Ainsi, malgré les appels à voter directement ou implicitement pour lui, le front républicain ne s’annonce pas aussi solide qu’en 2017.



Une victoire de l’extrême-droite risque d’être possible le 24 avril. Voici quelques conséquences : Remise en cause de la fraternité et des libertés fondamentales qui fondent la République, pour inscrire dans le marbre les inégalités entre « les Français de souche » et « les autres ». Accentuation du rapport colonial avec les Outre-mer par des mesures qui favorisent encore plus le commerce avec la France et l’Europe.



En supprimant l’enseignement des langues d’origine (ELCO), et pourquoi pas demain la suppression des langues et cultures régionales (LCR) ? C’est une remise en cause du vivre-ensemble. Recul sur les orientations pour le climat, par exemple en diminuant de 15 % les taxes sur le carbone, le fioul et le gaz tout en supprimant « l’ensemble des éoliennes ».



Tels sont quelques points du programme de l’extrême-droite. Il est à l’opposé des aspirations profondes que nous défendons au Parti communiste réunionnais. Le Parti communiste réunionnais estime que le risque de l’arrivée au pouvoir de l’extrême droite est grave pour la cohésion et l’existence du peuple réunionnais et des valeurs qu’il porte.



Nous avons profité de la présence dans l’île d’un représentant du président sortant pour remettre nos propositions (texte joint). Il appartient au candidat finaliste d’exprimer sa position devant les citoyens et citoyennes réunionnais qui seront juges en dernier ressort.



Pour l’heure, et dans l’attente d’une réponse, nous appelons le peuple réunionnais à voter en responsabilité afin que les idées de solidarité, de fraternité et de liberté aient les chances de s’exprimer.