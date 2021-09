Courrier des lecteurs Le PCR estime qu’il ne faut manquer le train pour le climat

Après avoir suivi les débats du congrès de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) qui se déroule à Marseille, le PCR veut tiré les leçons avec tous ceux qui le souhaitent. Le parti organise une visioconférence à ce sujet samedi 11 septembre.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 9 Septembre 2021 à 17:59

Le communiqué : Climat, Biodiversité et Développement durable : l’urgence d’agir Nous remercions les personnes présentes à notre visioconférence du 4 septembre 2021 qui invitait à tirer les leçons de l’alerte lancée par Paul Vergès et Philippe Berne, le 4 septembre 2016. Au bout de 25 ans, il était important de montrer combien La Réunion était à la pointe du mouvement des idées qui agitent le monde. Nous avons retenu 3 illustrations: 1) la proposition de loi du sénateur Paul Vergès déposée en 2000. Après débats, un texte a été adopté en 2001, visant à faire du réchauffement climatique et ses effets une priorité nationale et portant création de l’ONERC. Paul Vergès le préside durant 15 ans jusqu’à sa mort en 2016. La loi fut votée à l’unanimité au Sénat et à l’Assemblée Nationale. 2) La forte participation réunionnaise à Copenhague à la COP 15, en 2008, et la rencontre de Paul Vergès, président de l’ONERC, et Pachaury, du GIEC; il y avait également Gélita Hoarau, sénatrice; Elie Hoarau, député au Parlement Européen et rapporteur; Manuel Marchal, de Témoignages, un journal très actif sur le sujet. 3)La conférence organisée par La Région Réunion et l’IUCN, en Juillet 2008. Plus de 450 délégués, venus de 40 pays insulaires, ont travaillé sur le thème: « L’union européenne et l’outre mer : stratégies face au changement climatique et à la perte de biodiversité ». Une déclaration intitulée « Message de La Réunion », a été adoptée. La célébration de l’anniversaire du 4 septembre 2016, était nourrie par l’actualité : -incendies, sécheresse, inondations, cyclones etc attribués au réchauffement du climat; -rapport du GIEC du 9 août qui conclut au « dérèglement climatique »; -Congrès de l’IUCN qui se tient actuellement à Marseille du 3 au 11 août 2021 avec plus de 10 000 participants du monde entier. Compte tenu de l’intérêt porté par les participants, nous publions la première partie de « Message de La Réunion ». Nous vous invitons à poursuivre le débat, samedi 11 septembre, à la même heure (14h) et en utilisant le même lien de participation. Une bonne partie de nos échanges sera consacrée au Congrès de l’IUCN qui clôture ses travaux ce jour-là. Les résolutions vont influencer les Conventions et Traités contraignants qui seront décidés dans 2 événements proches : a)la COP26, Glasgow du 1 au 12 novembre 2021, consacré au réchauffement climatique et la trajectoire de la neutralité carbone; b)la Convention des Nations Unies, à Kunming en 2022, consacrée à la sauvegarde de la biodiversité. La Réunion a été à la pointe du mouvement des idées qui font avancer le monde. Elle doit reprendre sa place si nous ne voulons pas être surpris par les événements dramatiques. Ce fut une initiative de : Manuel Marchal et David Gauvin, pour Témoignages. Ary YEE CHONG TCHI KAN, pour le PCR



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur