Le PCR demande l'annulation des municipales à Saint-Leu

Pour de nouvelles élections.



Lors du 2e tour des municipales à Saint Leu, seulement 30,78% des inscrits ont voté. Sept électeurs sur 10 n’ont pas participé à ce scrutin. Ils ont considéré qu’une élection où une seule liste était présente n’est pas sérieuse.



C’est encore pire si on tient compte des suffrages exprimés. La liste désignée représente tout juste un quart du corps électoral mais disposera de 100% des élus.



Comme il fallait s’attendre, ce scrutin n’est pas représentatif de la population de Saint Leu. L’équipe désignée n’est pas légitime.



La section communiste de Saint Leu salue la clairvoyance de la population qui a refusé de participer à la désignation d’une candidature unique.



Elle appelle à la tenue de nouvelles élections, plus justes et plus représentatives.



La section communiste de Saint Leu informe les électrices et les électeurs qu’elle a déposé un recours en annulation des résultats du 2 e tour des Municipales car il s’agit « d’une élection sans choix ». Plus jamais ça dans une démocratie.



La section est conforme avec son communiqué du 28 juin 2020.





Saint Leu, le 6 juillet 2020

Pour la section,

Simone Yée-Chong-Tchi-Kan