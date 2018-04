Le PCR aux côtés du personnel du CHU Sud

Vendredi matin, une délégation du PCR, conduite par Maurice Gironcel a répondu présente à l’invitation de la CFTC Santé à participer à la mobilisation du personnel du CHU à Saint-Pierre.



Lors de son intervention, Maurice Gironcel a souligné les conséquences d’une politique qui impacte le personnel, les patients et en définitive tous les Réunionnais.



Il a considéré que pour faire face à une telle situation, il est plus qu’urgent de continuer à se mobiliser et à se rassembler pour sauvegarder le service public de santé.



Une convergence de points de vue entre la CFTC Santé et le PCR s’est exprimée autour d’une politique de santé de proximité.



En effet, à La Réunion à côté d’une situation sociale "hors norme", les indicateurs liés à la santé sont inférieurs à ceux de la France.



Qui peut croire aujourd’hui que nous avons trop de personnel et trop de moyens dans les hôpitaux à La Réunion?



La progression démographique à laquelle notre île devra faire face et qui touchera particulièrement le sud, le vieillissement de la population ainsi que les risques sanitaires dans la zone Océan-Indien, nous imposent d’agir tous ensemble.