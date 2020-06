A la Une .. Le PCR appelle la gauche à soutenir Huguette Bello à Saint-Paul

Pour affronter l’union des droites rangée derrière Alain Bénard, la section PCR de Saint-Paul veut mobiliser toute la gauche saint-pauloise derrière Huguette Bello. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 20 Juin 2020 à 16:26 | Lu 291 fois





Pour éviter cela, la section PCR de Saint-Paul appelle toutes les forces de gauche à se mobiliser derrière Huguette Bello. Les querelles du passé ont été balayées afin de permettre à la députée de décrocher un deuxième mandat le 28 juin.



Le communiqué de la section PCR de Saint-Paul :





Le 28 juin 2020 :

l’esprit de 2008 à nouveau victorieux !

A l’occasion du deuxième tour des élections municipales et communautaires sur la commune de Saint-Paul, le 28 juin 2020, la section communiste de Saint-Paul invite les électeurs saint-paulois à confirmer leur choix du 1er tour et à amplifier la victoire de la liste conduite par Huguette Bello.



Face aux crises sociales, économiques et maintenant sanitaires qui frappent toujours plus durement les plus fragiles et les plus défavorisés de notre société, les Réunionnais peuvent compter sur le collectif des gauches. À Saint-Paul, démonstration sera une nouvelle fois faite que, même face à l’union factice des intérêts conservateurs, l’unicité des esprits de gauche mène à la victoire.



Dimanche 28 juin 2020, à Saint-Paul, votez et faites voter massivement pour la liste d’union de la gauche et de la société civile compétente et responsable conduite par Huguette Bello !



