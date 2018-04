Le PCR appelle à participer massivement au défilé du 1er mai

Demain, c'est le journée mondiale de lutte des travailleurs. Le peuple réunionnais n'a jamais manqué ce rendez-vous pour son émancipation et son droit à des conditions de vie et de travail décentes.



Cette année, plus que jamais, compte-tenu des atteintes graves portées par le pouvoir aux droits des travailleurs-es, le peuple réunionnais doit se faire entendre en étant présent dans le défilé organisé à Saint-Denis par les syndicats.



Le PCR appelle à participer massivement au défilé qui aura lieu ce 1er mai à partir de 9 heures du Jardin de l'État à la Préfecture.



Fait au Port, ce lundi 30 avril 2018

Le Bureau de presse