Communiqué Le PCR appelle à participer aux défilés de l’Intersyndicale le 15 mars

Dans un communiqué le PCR appelle le plus grand nombre à rejoindre la mobilisation de ce mercredi 15 mars contre la réforme des retraites. Par NP - Publié le Mardi 14 Mars 2023 à 06:40

Communiqué de PCR :



Après avoir été adopté par le Sénat, le projet de loi sur les retraites sera examiné le 15 mars par la Commission mixte parlementaire. Ce 15 mars à l’appel d’un large rassemblement de syndicats, une nouvelle journée d’action est prévue pour le retrait de ce projet de loi qui prévoit le report de l’âge légal de départ à la retraite à 64 ans, la fin du volet « retraite » des conventions collectives dans le privé, et l’allongement à 43 ans de la durée de cotisation pour une retraite pleine.



Si ce texte venait à être appliqué, il favoriserait l’appauvrissement des retraités. Le travail précaire plus important dans notre Pays ainsi que le chômage massif auront davantage de conséquences pour les plus défavorisés pour leur retraite.

Le PCR réaffirme son soutien aux mobilisations organisées depuis le 19 janvier par une large Intersyndicale à La Réunion. Le PCR appelle ses militants et la population à participer aux défilés de l’Intersyndicale prévus à Saint-Denis et à Saint-Pierre, ce 15 mars.