Le PCR appelle à la solidarité avec Haïti

Haïti a été frappé par un séisme de forte intensité : 7,2 sur l’échelle de Richter qui en compte 9 niveaux. On dénombre déjà plusieurs centaines de morts et des milliers de disparus, ensevelis sous les décombres. Les dégâts matériels sont très importants. Les équipements et infrastructures du pays ont été endommagés. L’arrivée des cyclones risquent de compliquer la situation.



Le spectre du tremblement de terre de 2010 hante encore les esprits. L'événement a provoqué plus de 200 000 morts et occasionné un million et demi de sans abris et sans nourriture. Enfin, cette ancienne colonie française, l’un des pays les plus proches des Etats Unis, vient subir l’assaut de mercenaires qui ont assassiné son Président, en juillet dernier.



Le PCR propose aux Collectivités réunionnaises d’agir dans 2 sens:



1)-unir leurs efforts de solidarité en votant une aide d’urgence exceptionnelle pour pallier aux difficultés prioritaires,



2)-demander l’aide massive du gouvernement français.



Bureau de presse