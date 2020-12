A la Une . Le PCO vent debout contre les projets d'ILEVA et du SYDNE: "On nous demande de choisir entre la peste et le choléra"

Face à "l'absence réelle" de réponses de la part des intercommunalités, Croire et Oser alerte sur la problématique des déchets. Le PCO regrette les "décisions hâtives" faites par les gouvernances des deux syndicats mixtes de traitement des déchets (SMTD) de l'île, à savoir ILEVA et SYDNE, sur leurs projets d'UVE à Pierrefonds et de centre multifilière sur le site des Trois-Frères à Sainte-Suzanne. "La transparence n'est ni faite sur les procédures de décision", regrette son secrétaire général, Alek Lai Kane Cheong. Par Samuel Irlepenne - Publié le Samedi 5 Décembre 2020 à 08:48 | Lu 302 fois









Alek Laï Kane Cheong revient dans la vidéo ci-dessous sur les enjeux environnementaux, financiers et sanitaires du prochain UVE de Pierrefonds ou du centre multifilière des Trois-Frères mais aussi sur la "fatalité" de l'enfouissement concernant les installations de stockage des déchets non-dangereux (ISDND) de Pierrefonds les installations de stockage de déchets ultimes (ISDU) de Franche-Terre: Pour le leader du PCO, cette problématique des déchets a été volontairement rendue trop technique par les dirigeants des différentes SMTD pour "mieux noyer le poisson". "Ce que nous dénonçons, c'est que les les décideurs ont utilisé le prétexte du temps et l'urgence à agir pour mettre la population au pied du mur. On nous propose de choisir entre la peste et le choléra", dénonce Alek. En lieu et place de ces deux infrastructures , d'un coût de 300 millions d'euros pour ILEVA et de 242 millions d'euros pour celui du SYDNE, le PCO milite pour la mise en place sur l'île de petites structures de traitement dédiées par exemple à la ferraille, au plastique ou encore sur le verre, "à l'image de ce que font déjà certaines petites entreprises notamment à Sainte-Suzanne et qui sont porteurs en plus de viviers d'emplois" clame le PCO, qui permettent de trier à la source et de valoriser ensuite les ressources obtenues.Alek Laï Kane Cheong revient dans la vidéo ci-dessous sur les enjeux environnementaux, financiers et sanitaires du prochain UVE de Pierrefonds ou du centre multifilière des Trois-Frères mais aussi sur la "fatalité" de l'enfouissement concernant les installations de stockage des déchets non-dangereux (ISDND) de Pierrefonds les installations de stockage de déchets ultimes (ISDU) de Franche-Terre:





