Le PAPI a sa maison

Nous informons la population de l’ouverture d’une « Maison de projet » consacrée au Papi de l’Hermitage – Saline les bains.



Située juste à côté du stade de football de la Saline les Bains, cette maison de projet est avant tout un espace de dialogue et de rencontre avec les habitants qui souhaitent s’informer sur le sujet ou en savoir plus.



Un médiateur se tient pour cela à disposition des usagers.



Dans cette “maison”, les visiteurs pourront également obtenir de la documentation, visionner le film ou encore regarder les panneaux de présentation du projet.

Les jours et heures d’ouverture de la Maison de projet Papi Jusqu’au 31 juillet 2019 :



Les lundis de 17h à 18h

Les mardis, jeudis et vendredis de 15h à 18h

Les mercredis de 9h à 18h

Et les samedis de 9h à 12h



A partir du mois d’août, les permanences se tiendront :



Les mercredis de 9h à 18h

Et les samedis de 9h à 12h