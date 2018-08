Le Nosy Be Symphonies en concert au village du père Pedro

La 5e édition du Festival international de Musique Classique de l’Océan Indien "Nosy-Be Symphonies" s'est déroulé du 23 au 25 août à Antananarivo. Le festival, après de nombreuses démarches et appuyé par l’Office National Malgache et l’Etat est labellisé "événement officiel des Iles vanille". Le Nosy Be Symphonie se présente à présent comme la référence de la musique Classique de l’Océan Indien.



Le 23 Août, le Nosy Be Symphonies s'est installé au village du père Pedro à Akamasoa dans une chaude ambiance et une émotion particulière pour le public. Le 2ème concert aura lieu à l'hôtel Colbert. Une chanteuse Lyrique de la Réunion et originaire de Madagascar Aniana Malalaharisoa participera à tous les concerts.



De nombreux artiste et musiciens européens ont également fait le déplacement dont Elzbieta Dedek, pianiste de renommée mondiale et petite fille spirituelle de Chopin et la danseuse Fabienne Courmont. Le festival se terminera le samedi 1er septembre au Mont Passot à Nosy Be.