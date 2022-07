A la Une . Le Nord, le Sud et le Sud-Est de La Réunion en vigilance vents forts

Des rafales de vent de plus de 80 km/h sont attendues entre Sainte-Rose et Saint-Denis. Elles pourraient atteindre jusqu'à 90 km/h de la Pointe au Sel au Sud Sauvage. Par NP - Publié le Lundi 18 Juillet 2022 à 14:11

Une vigilance jaune "Vents Forts" entre en vigueur cet après-midi sur le Nord, le Sud et le Sud-Est de La Réunion.



L'alizé d'Est-Sud-Est s'est renforcé pour atteindre des rafales 70 à 85km/h de Sainte-Rose à Saint-Denis. Du Sud Sauvage à la Pointe au Sel en passant par Saint-Pierre, les rafales flirtent avec les 80 à 90 km/h, précise Météo France.



Les sommets exposés devraient enregistrer des rafales de 70 à 80 km/h. Ce vent rentre par moment dans Cilaos et sur le sommet du Volcan où ces rafales pourraient tutoyer les 90, 100km/h.