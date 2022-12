Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le Noël des Zarboutans





“Nous voulons vous placer au centre de la vie collective de la cité. Vous êtes de véritables zarlors mais aussi des zarboutans de l’Histoire de Saint-Paul”, affirme le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SERAPHIN. Pour une fin d’année en beauté, le service Séniors organise un moment convivial les 5, 6, 7 décembre 2022. Baptisée le “Noël des Zarboutans”, cette animation se déroule durant trois jours au Restaurant GO by Cap Méchant à l’Hermitage-Les-Bains de 9 heures à 15h00. Emmanuel SERAPHIN est allé à la rencontre de nos zarlors ce lundi 5 décembre. Cette manifestation s’inscrit dans la continuité des événements que Saint-Paul, terre solidaire et inclusive, propose tout au long de l’année.“Car l’avenir ne peut se construire sans nos gramounes. Ils sont sources de transmission, d’expériences et de sagesse”, précise Roxane PAUSE-DAMOUR, déléguée à la politique Sénior et au développement des actions intergénérationnelles et aux affaires sociales. L’enjeu est de les rendre acteurs de leur quotidien, de leur santé.“Nous voulons vous placer au centre de la vie collective de la cité. Vous êtes de véritables zarlors mais aussi des zarboutans de l’Histoire de Saint-Paul”, affirme le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SERAPHIN.





