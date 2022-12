Le Noël des Zarboutans se poursuit pour nos Zarlors

Le Noël des Zarboutans se poursuit à Saint-Gilles-les-Bains pour les séniors des clubs du troisième âge du territoire ! Le service Séniors organise un moment convivial du 5 au 7 décembre 2022. Baptisée le “Noël des Zarboutans”, cette animation se déroule durant trois jours au Restaurant GO by Cap Méchant à l’Hermitage-Les-Bains de 9 heures à 15h00. Emmanuel SERAPHIN était allé à la rencontre de nos zarlors ce lundi 5 décembre. Cette manifestation s’inscrit dans la continuité des événements que Saint-Paul, terre solidaire et inclusive, propose tout au long de l’année.