Le Nivôse saisit 444 kg de stupéfiants dans le canal du Mozambique

Le dimanche 24 janvier 2021, la frégate de surveillance Nivôse des Forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) a saisi au large du Mozambique 444 kilogrammes de méthamphétamines et d’héroïne, une cargaison d’une valeur marchande de plus de 40 millions d’euros. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 26 Janvier 2021 à 16:00 | Lu 474 fois

Placé sous le contrôle opérationnel national français des FAZSOI, le bâtiment était engagé dans une mission de souveraineté devant la conduire aux Terres australes et antarctiques françaises via un itinéraire renouvelé par la contrainte sanitaire, passant notamment par le canal du Mozambique.



En début d’après-midi, la veille nautique détecte la présence d’un boutre apparemment sans nationalité et aux caractéristiques suspectes. Alerté, le contrôleur opérationnel de la frégate, COMSUP-FAZSOI envisage alors une intervention en étroite coordination avec le commandant de zone maritime qui autorise la montée à bord de l’équipe de visite du Nivôse pour conduire une enquête de pavillon. Grâce à l’action intimidante de l’hélicoptère Panther, le boutre obtempère aux ordres de stopper, et l’équipe de visite peut embarquer pour le sécuriser.



Faute de documents probants, le boutre est alors déclaré sans pavillon. Les investigations, qui se poursuivent après la tombée de la nuit, aboutissent finalement, après quatre heures de fouille, à la découverte d’une cache recelant de nombreux ballots. Les tests se révèlent positifs pour des méthamphétamines et de l’héroïne.



Devant cette découverte, le préfet de La Réunion, délégué du gouvernement pour l’Action de l’Etat en mer en zone maritime sud de l’Océan indien (ZMSOI), décide, en lien avec le procureur de Saint-Denis, la mise en œuvre d’une procédure de dissociation et la saisie des stupéfiants. La pesée conduite à bord de la frégate, en fin de nuit, est arrêtée à 417 kilogrammes de méthamphétamines et 27 kg d’héroïne.



Après ce beau succès, accompli en équipage et rendu possible grâce au soutien associé de la Combined Task Force 150, opération multinationale vouée à la répression des trafics illicites susceptibles de financer le terrorisme, la frégate de surveillance du Nivôse poursuit sa patrouille dans le canal du Mozambique.



Les 1.700 militaires déployés aux FAZSOI garantissent la protection du territoire national et animent la coopération régionale depuis La Réunion et Mayotte. Les FAZSOI constituent le point d’appui principal du théâtre « océan Indien » pour lutter contre de nouvelles menaces comme la piraterie ou l’immigration illégale, assurer la surveillance des zones économiques exclusives (ZEE) associées à l’ensemble des îles de la zone de responsabilité et conserver une capacité régionale d’intervention rapide.



