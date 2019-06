<<< RETOUR La Réunion Positive

Le Musée du Louvre à La Réunion Signature d’une collaboration entre le Musée du Louvre et la Région Réunion :

une première à La Réunion et unique en Outre-mer.





Cette collaboration a été initiée par le Président-directeur du Louvre désireux de développer l’action territoriale du musée du Louvre en proposant plusieurs projets à certains musées de France. Par la qualité de ses musées et de ses collections, La Réunion a retenu l’attention du Louvre pour la réalisation de ce projet en Outre-Mer.



Ce projet d’exposition temporaire concerne les 5 musées de La Réunion labellisés « Musées de France ». Pour les musées régionaux, les expositions se tiendront sur 2 sites :



Musée Stella Matutina, dans la salle d’exposition temporaire du musée où seront exposées une cinquantaine d’oeuvres sur la thématique « le travail de la terre et la vie paysanne » ;



le MADOI : à la Villa Région à Saint-Denis où seront présentées une trentaine d’oeuvres sur le thème « les scènes de genre et les intérieurs au 17ème et 18ème siècles ».



La Région Réunion fait le choix d’une politique volontariste en matière de stratégie de développement muséal, d’ouverture et d’accès des lieux de culture au public le plus large. La diffusion et la vulgarisation des connaissances visant l’égal accès à la culture pour tous lesRéunionnais, constitue ainsi une des missions premières des équipements patrimoniaux de la collectivité.



C’est pourquoi La Région souhaite que cette convention soit une première étape vers l’élaboration d’un partenariat durable entre les musées régionaux et le musée du Louvre - le plus grand musée du monde- pour d’autres collaborations sur des expositions et prêts d’oeuvres. Ce projet contribuera au rayonnement des musées régionaux à La Réunion, au national mais aussi à l’international.



La signature de la convention Région- Musée du Louvre s’est déroulée en présence de M. Vincent PAYET, Président-directeur général de la Réunion des Musées Régionaux, de M. Franck SENANT, représentant de la DAC, et de la délégation du musée du Louvre composée de :



M. Jean-Luc MARTINEZ : Président-Directeur, archéologue et historien de l’art français spécialisé dans la sculpture grecque antique ;



M. Xavier SALMON : Conservateur et directeur du Département des arts graphiques, spécialiste de l’art du XVIIIe siècle.



Quelques données complémentaires :



Le MADOI a déjà eu l’occasion de travailler avec le Louvre, notamment avec le département des Arts de l’Islam, dans le cadre de l’exposition temporaire « la calligraphie arabe, l’art de la belle écriture » (prêt d’objets de collection). L’expérience fut particulièrement enrichissante et appréciée par le public.



Le Musée du Louvre :



Le Musée du Louvre est les plus grand musée d’art et antiquités du monde. Inauguré en 1793, il est un établissement public depuis 1992. Ses collections comprenaient en 2016 : 620 694 oeuvres, dont 35 000 exposées. Il est également le musée le plus visité au monde : 10,2 millions de visiteurs en 2018.



Les Musées Régionaux



Les quatre musées régionaux sont les établissements culturels comptabilisant le plus grand nombre de visiteurs à La Réunion avec 382 119 sur l’année 2018 :



MADOI : 10 812 visiteurs dont 2591 scolaires

STELLA MATUTINA : 92 955 visiteurs dont 7 996 scolaires

CITE DU VOLCAN : 108 184 visiteurs dont 11 264 scolaires

KELONIA : 170 168 visiteurs dont 13 873 scolaires



