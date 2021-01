A la Une .. Le Mozambique sous la menace d'Éloïse

La forte tempête Éloïse (986 hPa) conserve une trajectoire ouest-sud-ouest en direction du Mozambique et poursuit son intensification. À 4h locales, le système se situait aux points 18.2 Sud et 39.3 Est, soit à environ 500 km de la ville mozambicaine de Beira. Par Nicolas Payet - Publié le Vendredi 22 Janvier 2021 à 07:40 | Lu 289 fois

Éloïse présente toujours une menace sérieuse pour les côtes du Mozambique. La forte tempête tropicale devrait devenir un cyclone dangereux prévoit Météo-France, qui ajoute que le stade de cyclone intense "n'est pas exclu".



"L'atterrissage prévu entre vendredi soir et samedi matin, devrait avoir lieu entre Quelimane et le delta du fleuve Save à proximité nord de Beira. De fortes rafales, de fortes pluies et des conditions dangereuses en mer et sur le littoral sont à attendre", poursuit le centre météorologique.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:



CYCLONE TROPICAL,

Centre positionné le 23/01 à 04h locales, par 19.6 Sud / 35.3 Est.



DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 24/01 à 04h locales, par 21.2 Sud / 32.1 Est.



DEPRESSION SUR TERRE,

Centre positionné le 25/01 à 04h locales, par 22.1 Sud / 29.4 Est.







