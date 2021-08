Communiqué Le Mouvement réunionnais pour la Paix s’exprime sur l’Afghanistan

Publié le Mardi 17 Août 2021

En finir avec l’expansion militaire.



Le Mouvement réunionnais pour la Paix constate une nouvelle fois que les conflits armés ne règlent rien.



En 2001, une coalition des armées les plus puissantes au monde bombarde l’Afghanistan, chasse le gouvernement en place et s’installe à demeure. En 2021, les envahisseurs décident de se retirer et les évènements s’accélèrent avant même leur retrait définitif. Les États-Unis et des forces de l’OTAN sont encore une fois responsables des scènes terribles de désespoir qui occupent les écrans.



Au-delà des émotions, il faut mettre fin à la course aux armements, notamment l’arme nucléaire, aux bases militaires et à leurs entretiens qui consomment des sommes colossales des États. Programmons la fin de l’expansion militaire.



Les économies réalisées serviront à éradiquer la faim et la pauvreté, financer la scolarisation des enfants, affronter les maladies nouvelles, se préparer aux bouleversements climatiques et à la transition écologique nécessaire.



Comme dans tous les domaines et en particulier au niveau des États, les différends doivent être traités par le dialogue et la diplomatie dans un esprit d’humanité. À ce titre, nous rappelons que c’est pour installer une base militaire à Diégo-Garcia que le peuple Chagossien a été expulsé de ses îles natales.



Considérant l’actualité en Afghanistan, considérant l’absolue nécessité d’agir désormais autrement, le Mouvement réunionnais pour la Paix appelle les États-Unis et l’Angleterre à organiser d’urgence le retour humanitaire des exilés Chagossiens sur leur terre. C’est un peuple pacifique. Il s’agit de mettre fin à 60 ans de souffrance et procéder au retour des cendres des défunts qui ont réclamé une sépulture auprès de leurs ancêtres et parents.



C’est le moment d’agir!



Saint Denis, le 17 août 2021,

Pour le Mouvement réunionnais pour la Paix,

la présidente,

Julie Pontalba