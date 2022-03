Actu Ile de La Réunion Le Mouvement Réunionnais pour la Paix organise un rassemblement ce dimanche

Le Mouvement Réunionnais pour la paix appelle à un rassemblement ce dimanche 6 mars pour soutenir l’Ukraine. Le rendez-vous est donné à 17h aux monuments aux morts à l’angle des rues de Paris et de la Victoire. Une marche silencieuse prendra ensuite la direction de la préfecture avant des prises de parole. Le communiqué du Mouvement Réunionnais pour la paix : Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 6 Mars 2022 à 06:28

"Les images insoutenables d'une guerre nouvelle en Ukraine a créé l’émoi dans le monde entier. Des pourparlers, au bout de 4 jours, ont suscité l’espoir que les choses se règlent rapidement et par la diplomatie. Pourtant, une semaine après, la situation s’aggrave.



Ces événements nous renvoient aux drames humains qui ne sont toujours pas réglés, depuis plus de 50 ans, comme en Palestine, à Cuba, aux Chagos, etc. Le récent soulèvement mondial contre la guerre, montre que l'humanité ne veut plus de ces conflits armés et il est juste de réclamer la Paix pour tous et partout, le respect de tous les peuples et que l'argent consacré aux armes serve à l'éducation, à la sécurité sociale et alimentaire tout le long de la vie.



À la Réunion, même éloignée des conflits, la population subit un flot d’informations traumatisantes. Les gens ont peur et se questionnent. Que faire pour l'apaisement ? Comment réagir face aux interrogations ?



Le Mouvement Réunionnais pour la Paix qui milite depuis plusieurs années en faveur de la paix et du respect des droits humains invite les citoyens, les gens épris de justice et de solidarité, les responsables associatifs et syndicaux, à un rassemblement pacifique pour échanger sur la situation actuelle et l'avenir."



