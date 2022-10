Communiqué "Le Mouvement Réunionnais", un nouveau parti qui se veut "écologique, social et indépendant"

Par N.P - Publié le Jeudi 20 Octobre 2022 à 11:33

“La liberté, c'est l'indépendance de la pensée.” Epictète

Le mercredi 19 octobre, j’ai réuni à la Rivière Saint-Louis un groupe de militant politique et associatif. La raison : la création d’un nouveau mouvement politique réunionnais. Ancien candidat aux élections législatives dans la troisième circonscription, j’avais déjà annoncé, dans ma vidéo de fin de campagne, mon souhait de créer mon propre mouvement et c’est aujourd’hui chose faite.



Quel est le nom de ce nouveau parti politique ? Il se nomme tout simplement « Le Mouvement Réunionnais » ! Ce mouvement citoyen se veut être populaire, écologique et social mais surtout indépendant, c’est-à-dire non-aligné sur les partis politiques traditionnels. Le Mouvement Réunionnais compte s’implanter dans d’autres villes de l’île mais aussi travailler avec d’autres mouvements non-alignés du péi. L’idée étant de créer une grande fédération de partis, non-alignés, pour les prochaines échéances : européennes, municipales, départementales et régionales.



Si d’aventure, le Président de la République dissout l’assemblée nationale, nous présenterons et soutiendrons des candidats dans l’ensemble de l’île, pas seulement à Saint-Louis et à la Rivière !



