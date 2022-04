zinfos-moris.com Le Morne: saisie de Rs 33 millions de cannabis et de haschisch en provenance de La Réunion

Par E. Moris - Publié le Vendredi 1 Avril 2022 à 11:18

De la drogue a été saisie sur un hors-bord au large du Morne dans la nuit de jeudi à vendredi.



32 kilos de haschich et de cannabis, dont la valeur marchande est estimée à Rs 33 millions, portaient le logo du club de football français le Paris Saint-Germain. Trois suspects, âgés entre 21 et 27 ans, ont été arrêtés. Ils comparaîtront devant la justice, ce vendredi.



Cliquez pour lire l'intégralité de l'article...