Le Moonjor rejoint le Kartel Prod

Après l'arrivée de nombreuses recrues du monde du sport, le Kartel Prod accueille un nouvel artiste musical, Le Moonjor. Le rappeur masqué (une habitude qu'il avait pris bien avant le Coronavirus) basé au Canada rejoint donc d'autres grands noms de la scène locale qui ont accordé leur confiance à DJ Skam comme New Generation, DJ Bob, DJette Missiz'H, DJ Rom's, Dimix Staya, Kaloubadya, Maïko ou encore Sega"El.Le Moonjor, que vous avez pu retrouver récemment sur l'EP du 240gang ("L'Est Angeles") , est basé au Canada. Le rappeur se fait une place sur la scène musicale réunionnaise depuis plus de 4 ans. L'artiste se revendique du rap plus "réel" et se distingue des chansons à buzz qu'il a récemment fustigé dans une publication sur les réseaux sociaux.De la dancehall, du séga, du rap, le Kartel Prod prend de l'ampleur et s'inscrit petit à petit comme un acteur incontournable de la musique locale.