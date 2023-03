Rubrique sponsorisée Le Mois de la Femme à Saint-Paul

Par Ville de Saint-Paul - Publié le Mercredi 8 Mars 2023 à 15:52

Ce mercredi 8 mars 2023, la Ville de Saint-Paul célèbre la Journée Internationale des Droits des Femmes ou plutôt le Mois de la Femme ! Du 1 au 31 mars, la Femme, créatrice, innovante, entrepreneuse, artiste, mère ou fille et de tout âge, sera mise à l’honneur à Saint-Paul. Saint-Paul capitale historique qui a vu naitre Anne Mousse, première femme à voir le jour à l’île de La Réunion, Saint-Paul terre de talents au féminin dans les domaines du sport, de la musique, et des arts en général.



Cette journée du 8 mars est spécialement dédiée à la lutte pour les Droits des Femmes , l’égalité et la justice. Officialisée par l’Organisation des Nations Unies en 1977, cette journée, célébrée dans de nombreux pays à travers le monde, est une occasion de faire le bilan sur la situation des femmes : sa place dans la société, l’égalité entre les femmes et les hommes…



La Journée Internationale des Droits des Femmes trouve son origine dans les luttes des ouvrières et suffragette du début du XXème siècle, pour de meilleures conditions de travail et le droit de vote.



Partout dans le monde, des sensibilisations et des manifestations auront lieu pour alerter sur la situation des femmes. La Ville de Saint-Paul reste mobilisée et propose un programme riche dédié à la femme. Des animations, des expositions, des ateliers…