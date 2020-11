Le Mois Bleu à Saint-Paul sous le signe du bien-être des séniors

Le lundi 19 octobre 2020, ce sont les membres du club sénior « les Cytises » qui se sont initiés à la fabrication d’objets à base de tiges et feuilles de coco sur le site handiplage de la Saline-les-Bains. Le mardi 20 octobre, ce sont les membres du club Corail de l’Hermitage qui ont bénéficié d’un moment de détente avec un atelier esthétique à la Maison Pour Tous de Carosse.



Ainsi, divers ateliers, dirigés par plusieurs associations et coordonnés par le Centre communale d’action sociale de la Commune, seront organisés dans les six bassins de vie du territoire. Ces belles initiatives contribuent à l’épanouissement des séniors tout en ayant à cœur de préserver leur santé et leur bien-être dans le contexte sanitaire actuel.