Le Mois Bleu à Saint-Paul : les clubs de 3ème âge sensibilisés aux gestes à adopter contre la Covid-19

En présence de l’élue, Roxanne PAUSÉ-DAMOUR, déléguée à la politique Sénior et au Développement des Actions Intergénérationnelles, les intervenantes du CPIAS (Centre d’appui pour la Prévention des Infections Associées aux Soins), ont pu échanger avec les présidents(es) des différents clubs* sur les mesures et gestes à adopter pour une meilleure organisation des activités et une mise en relation entre adhérents en toute sécurité.



Port du masque, lavage régulier des mains et distanciation physique, voici les principales mesures concernées par les prochaines activités dans les clubs séniors.



Deux autres dates ont été programmées fin octobre et le 3 novembre avec les autres présidents et présidentes d’association des différents bassins de vie. Ainsi, tous les membres des clubs ont un ambassadeur qui peut leur fournir une information vérifiée sur les réflexes à adopter et les bons messages à véhiculer dans ce contexte où il nous faut continuer à protéger les plus fragiles.



* les clubs présents à ce premier atelier : Vive la joie, Joie de vivre, Les Orangers, Le Printemps, Le Soleil.