A la Une . Le Modem Réunion rend hommage à Marielle De Sarnez

La classe politique nationale continue de rendre hommage à Marielle de Sarnez, députée de Paris et ministre chargée des Affaires européennes en 2017, décédée mercredi d'une leucémie à l'âge de 69 ans. A La Réunion, son parti Le Modem au travers de Pierrick Pignolet, délégué départemental, salue également sa mémoire. Par LG - Publié le Jeudi 14 Janvier 2021 à 12:01 | Lu 83 fois

"Le Modem La Réunion s’associe à l’émoi national et rend hommage ce jour à sa première 1ère Vice-présidente Marielle De Sarnez qui nous a quittés.



Députée, élue dans la onzième circonscription de Paris entre 2017 et 2021, Présidente de la commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale de 2017 à ce jour, Conseillère de Paris entre 2001 et 2010 puis de 2014 à 2020, Ministre chargée des Affaires européennes en 2017 et Députée européenne de 1999 à 2017, Marielle DE SARNEZ n’a cessé d’être une femme d’engagement au service des territoires, au service de la Nation et au service de la cause européenne dans laquelle elle s’est investie sans relâche !



Avec plusieurs visites successives dans notre île, notamment aux côtés du député Maire Thierry Robert, Marielle De Sarnez nourrissait une vraie sensibilité pour nos spécificités réunionnaises. Elle connaissait La Réunion. Elle aimait La Réunion.



Nous adressons à ses proches, à sa famille, à ses collègues et collaborateurs ainsi qu’à l’ensemble des membre et adhérents de notre mouvement dans toute la France et en Outre-mer et enfin à notre Président François BAYROU dont elle a été l’une des plus proches et des plus fidèles nos sincères condoléances."