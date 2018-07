Le Ministre de l'agriculture en visite sur notre île

Mercredi 11 juillet 2018



9h30: Visite de l’exploitation Jaurès, production de canne à sucre à Sainte-Suzanne.



11h: Visite de l’exploitation Barret, production d’ananas, avec diversification en canne et letchis. Le producteur est également président de la coopérative d’export "Fruits de La Réunion".



14h: Visite de l’entreprise Royale Bourbon Industrie.



16h: Visite du centre de recherche d’eRcane, tourné vers la productivité sucrière et des nouvelles valorisations de la canne à sucre, Sainte-Clotilde Réponses aux questions de presse "micro tendu".





Jeudi 12 juillet 2018



10h: Visite de l’exploitation Maillot, élevage de volaille, diversification en bovin et paille de canne.



14h15: Présentation du CIRAD Réunion, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement Présentation de l’Armeflhor, association réunionnaise pour la modernisation de l’économie fruitière, légumière et horticole Visite de l’entreprise Coccinelle, production d’insectes endémiques destinés à la lutte biologique.



16h30: Visite de l’usine de transformation Réunipêche Rencontre avec les professionnels réunionnais de la pêche Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de La Réunion.