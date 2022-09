Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Le Ministre de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye, visite la future école de Roche Plate Le Cirque de Mafate a accueilli ce jeudi 29 septembre 2022, Pap Ndiaye, le Ministre de l’Éducation nationale et de la jeunesse en visite durant trois jours à La Réunion. L’occasion de découvrir la future école de Roche Plate.





Après un petit-déjeuner traditionnel – à base de riz chauffé, de gâteaux et de jus de fruits péï- à Roche Plate ce jeudi 29 septembre, le Ministre de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye a visité le chantier de la future école de Roche Plate construite sur le “Plateau Église”. Un chantier qui sera livré d’ici d’ici la fin de cette année. Après avoir échangé avec la professeure des écoles à Roche Plate, Véronique SOUBEYRAND, le Ministre a rencontré les élèves de l’école qui lui ont réservé une surprise : un chant d’accueil et la visite de leur jardin potager agrémenté de plantes aromatiques.



Un site unique au monde

Cette visite à l’école de Roche Plate a permis d’évoquer la situation complexe de ce cirque enclavé comptant près de 800 habitants réparties sur plusieurs îlets, dont 149 personnes vivant dans les quatre îlets administrés par la Commune de Saint-Paul : Roche Plate, Marla, l’îlet aux Orangers et l’îlet des Lataniers. Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Cirque de Mafate est unique au monde. Les habitants sont isolés du reste de La Réunion “sans aucun accès routier au Cirque. L’accès est donc uniquement possible par les sentiers, à pied ou en hélicoptère”, explique Suzelle BOUCHER lors de présentation du cirque au Ministre de l’Éducation.



Destination touristique reconnue et très fréquentée, Mafate rencontre pourtant des problématiques en matière d’accès mais aussi en matières de logements, de la raréfaction de la ressource en eau, d’activités et de services et de tourisme. Concernant l’éducation, cette visite ministérielle a été l’occasion également de préciser que l’éducation dans ce cirque n’est plus assurée après le primaire. Les collégiens sont obligés d’intégrer un internat ou d’être accueilli dans une famille d’accueil pour la suite de leur scolarité. La Rectrice a assuré de son soutien sur ce dossier.



“Cette école pour moi compte autant qu’une école du centre de Paris”



Après la visite de l’école, provisoirement installée dans la future maison de fonction du professeur, le Ministre a emprunté les sentiers du Cirque pour se rendre dans le gîte où est hébergé la professeure des écoles. Face à la Brèche, la problématique des risques naturels est évoquée. Notamment la délocalisation de l’ancienne école de Roche Plate, reconstruite sur le “Plateau Eglise” en raison du fort risque de mouvement de terrain. Cette visite au cœur de La Réunion a permis au Ministre, et à la délégation qui l’accompagnait, de rencontrer les Mafataises et Mafatais, très attachés à leur cadre de vie, à leur environnement.



“Cette école pour moi compte autant qu’une école du centre de Paris (…) Nous avons pour mission de scolariser tous les enfants compte tenu des particularités de Mafate de l’éloignement des centres urbains, il est évident que les critères de maintien de cette école ne sont pas les mêmes que dans d’autres régions de France. Par conséquent, cette école est là pour l’instant, pour rester tant qu’il y a des enfants à scolariser”, confie le Ministre de l’Éducation nationale. Le Ministre était accompagné de Jérôme FILIPPINI, Préfet de La Réunion, de Sylvie CENDRE, sous-préfète de Saint-Paul, de Chantal MANÈS-BONNISSEAU, rectrice de l’académie de La Réunion et chancelière des universités, Jean-François SALLES, directeur académique adjoint des services de l’Éducation nationale, Pierre POTY, commandant de la Gendarmerie de La Réunion et des élu(e)s de la Ville de Saint-Paul, Suzelle BOUCHER, 1ère adjointe déléguée à la culture, Nila RADAKICHENIN, déléguée aux Affaires Scolaires et Jean-Philippe MARIE-LOUISE délégué au bassin de vie de Mafate.Après un petit-déjeuner traditionnel – à base de riz chauffé, de gâteaux et de jus de fruits péï- à Roche Plate ce jeudi 29 septembre, le Ministre de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye a visité le chantier de la future école de Roche Plate construite sur le “Plateau Église”. Un chantier qui sera livré d’ici d’ici la fin de cette année. Après avoir échangé avec la professeure des écoles à Roche Plate, Véronique SOUBEYRAND, le Ministre a rencontré les élèves de l’école qui lui ont réservé une surprise : un chant d’accueil et la visite de leur jardin potager agrémenté de plantes aromatiques.Cette visite à l’école de Roche Plate a permis d’évoquer la situation complexe de ce cirque enclavé comptant près de 800 habitants réparties sur plusieurs îlets, dont 149 personnes vivant dans les quatre îlets administrés par la Commune de Saint-Paul : Roche Plate, Marla, l’îlet aux Orangers et l’îlet des Lataniers. Inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Cirque de Mafate est unique au monde. Les habitants sont isolés du reste de La Réunion “sans aucun accès routier au Cirque. L’accès est donc uniquement possible par les sentiers, à pied ou en hélicoptère”, explique Suzelle BOUCHER lors de présentation du cirque au Ministre de l’Éducation.Destination touristique reconnue et très fréquentée, Mafate rencontre pourtant des problématiques en matière d’accès mais aussi en matières de logements, de la raréfaction de la ressource en eau, d’activités et de services et de tourisme. Concernant l’éducation, cette visite ministérielle a été l’occasion également de préciser que l’éducation dans ce cirque n’est plus assurée après le primaire. Les collégiens sont obligés d’intégrer un internat ou d’être accueilli dans une famille d’accueil pour la suite de leur scolarité. La Rectrice a assuré de son soutien sur ce dossier.Après la visite de l’école, provisoirement installée dans la future maison de fonction du professeur, le Ministre a emprunté les sentiers du Cirque pour se rendre dans le gîte où est hébergé la professeure des écoles. Face à la Brèche, la problématique des risques naturels est évoquée. Notamment la délocalisation de l’ancienne école de Roche Plate, reconstruite sur le “Plateau Eglise” en raison du fort risque de mouvement de terrain. Cette visite au cœur de La Réunion a permis au Ministre, et à la délégation qui l’accompagnait, de rencontrer les Mafataises et Mafatais, très attachés à leur cadre de vie, à leur environnement.“Cette école pour moi compte autant qu’une école du centre de Paris (…) Nous avons pour mission de scolariser tous les enfants compte tenu des particularités de Mafate de l’éloignement des centres urbains, il est évident que les critères de maintien de cette école ne sont pas les mêmes que dans d’autres régions de France. Par conséquent, cette école est là pour l’instant, pour rester tant qu’il y a des enfants à scolariser”, confie le Ministre de l’Éducation nationale.





Dans la même rubrique : < > La ZAC Savane des Tamarins lancée École municipale de natation : des places sont encore disponibles !