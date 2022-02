Communiqué Le Ministère des Outre-mer lance une série de vidéos pour promouvoir les cultures et les gastronomies ultramarines

Le Ministère des Outre-mer met la culture ultramarine à l’honneur dans une série de vidéos "Cuisine des Outre-mer", diffusée sur les réseaux sociaux. Par N.P - Publié le Vendredi 11 Février 2022 à 10:04





Dans le cadre de cette série diffusée en 3 épisodes, humoristes, acteurs, journalistes ou encore youtubeurs ultramarins vont se succéder au 27 Rue Oudinot, accueillis dans un cadre d’exception, pour présenter une recette, évoquer l’attachement à leur terroir et faire découvrir aux abonnés la culture ultramarine dans toute sa diversité.



Dans chacune des émissions, le youtubeur et influenceur antillais Willem, accompagnera les invités dans la conception de leur recette favorite.





Calendrier de diffusion :

jeudi 10 février 2022, premier épisode avec Fanny Marsot, journaliste sur Europe 1 et originaire de Martinique. > https://www.youtube.com/watch?v=yW9XmMTij4c

jeudi 17 février 2022, deuxième épisode avec Charlotte Siepiora, danseuse et choréologue.

jeudi 24 février 2022, troisième épisode avec Samora Curier, vidéaste, créateur du Mwakast, un podcast de débats et d'opinion sur la culture antillaise.





