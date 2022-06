A la Une .. Le Mexique interdit la cigarette électronique

A l’occasion de la journée mondiale sans tabac, le président Andres Manuel Lopez Obrador a signé l’interdiction de commercialisation et la circulation des cigarettes. Par NP - Publié le Mercredi 1 Juin 2022 à 08:44





Hier, le président de la République Andres Manuel Lopez Obrador a ouvert l’interdiction à "la circulation et la commercialisation de ces nouveaux produits". Il sera également interdit de fumer du tabac dans le centre historique de la capitale Mexico.



"C'est un mensonge de dire que les nouveaux produits, les vapoteuses, sont une alternative aux cigarettes", a affirmé le président, les jugeant "mauvaises pour la santé", relate la presse nationale.



Les vapoteuses sont perçues comme des alternatives au tabac puisqu’il n'y a pas d’inhalation de goudron ni de monoxyde de carbone responsables de nombreux cancers et maladies cardio-vasculaires. En revanche, les e-cigarettes sont chargées en nicotine et la vapeur contient des particules fines aux effets encore méconnus sur le long terme.



En 2021, 32 pays ont interdit la vente d’inhalateurs électroniques de nicotine, avait indiqué l'OMS qui a pointé les pollutions importantes émises par l’industrie du tabac hier à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac. Depuis octobre dernier, le Mexique a déjà interdit l’importation et l’exportation des cigarettes électroniques ainsi que les recharges de liquide à vapoter.Hier, le président de la République Andres Manuel Lopez Obrador a ouvert l’interdiction à "la circulation et la commercialisation de ces nouveaux produits". Il sera également interdit de fumer du tabac dans le centre historique de la capitale Mexico."C'est un mensonge de dire que les nouveaux produits, les vapoteuses, sont une alternative aux cigarettes", a affirmé le président, les jugeant "mauvaises pour la santé", relate la presse nationale.Les vapoteuses sont perçues comme des alternatives au tabac puisqu’il n'y a pas d’inhalation de goudron ni de monoxyde de carbone responsables de nombreux cancers et maladies cardio-vasculaires. En revanche, les e-cigarettes sont chargées en nicotine et la vapeur contient des particules fines aux effets encore méconnus sur le long terme.En 2021, 32 pays ont interdit la vente d’inhalateurs électroniques de nicotine, avait indiqué l'OMS qui a pointé les pollutions importantes émises par l’industrie du tabac hier à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac.