"Le Mexicain" découvre son ex au lit avec un autre homme: 3 ans ferme

Willy G., surnommé "Le Mexicain", comparaissait hier devant le palais de justice de Saint-denus pour des faits d’ "une extrême violence", rapporte le JIR. Dans la nuit de samedi à dimanche, il a fait irruption au domicile de son ex et l’a découverte nue au lit avec un autre homme qu’il a mis en fuite. Willy G. a, hier, préféré partir directement en prison et ne pas assister à son procès. C’est donc la victime qui a livré le récit glaçant d’une nuit durant laquelle elle a échappé de peu à la mort. Son agresseur l’a réveillée à coup de pied dans la tête, l’a ensuite emmenée de force chez sa tante où les coups ont continué à pleuvoir, notamment avec une planche cloutée. Personne pour lui venir en aide, même pas l’oncle de son ex qui était pourtant dans l’appartement au moment des faits. La jeune femme est finalement parvenue à s’enfuir en sautant du 2e étage.Pour sa défense, l’avocat du Mexicain a fait valoir son enfance difficile. Willy G. a notamment perdu son oeil droit à l'acide chlorhydrique, à l'âge de 12 ans lors d'un différend familial, et reçoit un coup de fusil de son géniteur à 14 ans... Déjà condamné pour des faits de vol et de violences, il a été condamné à 3 ans de prison ferme.